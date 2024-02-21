«Спартак» в товарищеском матче разгромил «Астану»

Сегодня, 21 февраля, проходил товарищеский матч, в котором встречались московский «Спартак» и казахстанская «Астана». Команды играли на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ). Матч начался в 16:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу красно-белых. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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На 16-й минуте Хесус Медина с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной, а Эльхан Астанов в борьбе с Манфредом Угальде срезал мяч в свои ворота. На 26-й минуте Угальде выиграл верховое единоборство, Виктор Мозес развернулся и сделал пас на ход Квинси Промесу — тот влетел в штрафную и уложил мяч в дальний угол ворот.

На 31-й минуте Угальде сыграл в отборе в центре поля и сразу сделал длинный пас к чужой штрафной. Промес выскочил один на один и вколотил мяч в нижний угол ворот. На 45-й минуте Промес совершил забег по левому флангу, резко сместился к центру и с 25 метров засадил мяч в ближнюю девятку.