Гол Роналду помог «Аль-Насру» выйти в четвертьфинал азиатской ЛЧ

В среду, 21 февраля, состоялся ответный матч 1/8 Лиги чемпионов АФК между саудовскими «Аль-Насром» и «Аль-Фейхой». Встреча была проведена в городе Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе «Парк Аль-Аввал». Игра началась в 21:00 по московскому времени. Матч завершился уверенной победой «Аль-Насра» со счётом 2:0.

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В составе победителей забитыми мячами отметились атакующие игроки сборной Португалии Криштиану Роналду и Отавио. Гости так и не сумели поразить ворота соперника. Таким образом, «Аль-Наср» обыграл «Аль-Фейху» по сумме двух матчей (3:0) и вышел в 1/4 финала турнира.