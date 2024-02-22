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Рэтклифф назвал «Ман Сити» и «Ливерпуль» врагами «МЮ»: «Хотелось бы сбросить обоих с насеста. Но нам есть чему поучиться у них»

Джим Рэтклифф назвал «Ливерпуль» и «Ман Сити» врагами «Манчестер Юнайтед».

Рэтклифф назвал «Ливерпуль» и «Ман Сити» врагами «Манчестер Юнайтед»
© Sports.ru

В то же время совладелец «Манчестер Юнайтед» отметил, что клубу есть чему поучиться у соперников.

«Нам есть чему поучиться у нашего шумного соседа («Манчестер Сити» – Sports.ru) и другого соседа. В конце концов, они враги.

Больше всего мне хотелось бы сбросить обоих с их насеста (Рэтклифф отсылает к фразе экс-тренера «МЮ» сэра Алекса Фергюсона, заявлявшего о «Ливерпуле» в 2002-м: «Моим главным вызовом было сбросить «Ливерпуль» с их гребаного насеста» – Sports.ru). Они уже какое-то время находятся на хороших позициях, и нам есть чему поучиться у обоих.

Они разумно организованы, внутри этих организаций – замечательные люди, которые работают в хорошей, элитной среде с целями.

Я очень уважаю их, но они все еще враги», – заявил Рэтклифф.

Футбол
Алекс Фергюсон
Манчестер Юнайтед