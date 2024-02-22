Рэтклифф назвал «Ливерпуль» и «Ман Сити» врагами «Манчестер Юнайтед»

«Нам есть чему поучиться у нашего шумного соседа («Манчестер Сити» – Sports.ru) и другого соседа. В конце концов, они враги.



Больше всего мне хотелось бы сбросить обоих с их насеста (Рэтклифф отсылает к фразе экс-тренера «МЮ» сэра Алекса Фергюсона, заявлявшего о «Ливерпуле» в 2002-м: «Моим главным вызовом было сбросить «Ливерпуль» с их гребаного насеста» – Sports.ru). Они уже какое-то время находятся на хороших позициях, и нам есть чему поучиться у обоих.



Они разумно организованы, внутри этих организаций – замечательные люди, которые работают в хорошей, элитной среде с целями.



Я очень уважаю их, но они все еще враги», – заявил Рэтклифф.