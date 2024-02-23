Василий Уткин предложил «Спартаку» подписать Дани Алвеса
Известный комментатор Василий Уткин предложил московскому «Спартаку» подписать контракт с бразильским защитником Дани Алвесом, приговоренным к 4,5 годам тюрьмы за изнасилование. По мнению, журналиста бразилец составит хорошую связку с хавбеком «Спартака» Квинси Промесом, которого суд признал виновным в контрабанде наркотиков.
«Вот, кстати. Отчего бы "Спартаку" не подписать Дани Алвеса, года на четыре с половиной. Такая прям диагональ просматривается, справа налево – Алвес на Промеса…» - написал Уткин в своём телеграм-канале.
Напомним, суд в Нидерландах признал Квинси Промеса виновным в контрабанде более тонны наркотиков.