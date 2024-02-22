Легионер клуба РПЛ сравнил цены в России и Бразилии

«Какие-то вещи дороже в Бразилии, какие-то — в России. Но я думаю, что в России покупательская способность все-таки повыше, чем в Бразилии», — рассказал он.

Легионер отметил, что доставка в России может выйти дороже, чем поход в ресторан в Бразилии, однако другие вещи могут стоить дешевле.

Костанца выступает за самарский клуб с января 2022 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги он провел 14 матчей, забил три мяча и сделал две результативные передачи.