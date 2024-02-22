Вирц намерен остаться в «Байере» до 2025 года, несмотря на интерес топ-клубов

По информации источника, 20-летний атакующий хавбек намерен остаться в леверкузенской команда как минимум до конца сезона-2024/2025, несмотря на интерес таких грандов, как мадридский «Реал» , «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». «Байер» хочет выручить с продажи своего дарования не менее € 130 млн.

Вирц находится в системе «Байера» с 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «аспириновых» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 16 результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 100 млн.