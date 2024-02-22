В Госдуме засомневались насчет идеи о налоге на легионеров в РПЛ

«Такие подобные меры ограничения спорные. Я не могу сказать, я против или за. Есть разные мнения, что это вызовет дополнительные издержки для клуба или дополнительный налог на самого спортсмена. Я думаю, что это аккуратное тестирование общественного мнения среди болельщиков и специалистов. Пока решение еще не принято, но такие слухи ходят», — заявил Свищев.