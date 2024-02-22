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В Госдуме засомневались насчет идеи о налоге на легионеров в РПЛ

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в интервью «Спорт-Экспрессу» подверг сомнению целесообразность внедрения налога на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В Госдуме засомневались насчет идеи о налоге на легионеров в РПЛ
© РИА Новости

По его мнению, на данный момент прощупывается общественное мнение насчет этой инициативы.

«Такие подобные меры ограничения спорные. Я не могу сказать, я против или за. Есть разные мнения, что это вызовет дополнительные издержки для клуба или дополнительный налог на самого спортсмена. Я думаю, что это аккуратное тестирование общественного мнения среди болельщиков и специалистов. Пока решение еще не принято, но такие слухи ходят», — заявил Свищев.

21 февраля генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что с сезона-2024/25 в тестовом режиме может быть внедрен налог на легионеров. Футбольный чиновник заявил, что подобная мера должна стимулировать клубы к увеличению количества игрового времени для доморощенных россиян.

Футбол
Максим Митрофанов
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