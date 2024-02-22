Костанца: есть продвижения в процессе получения российского гражданства

«Для меня нормально, если я получу российские гражданство. Думаю, сейчас, поскольку я продлил контракт, с бюрократической точки зрения это будет сделать проще. Подавал ли заявление? Нет, этим занимается клуб. Когда я последний раз разговаривал с руководством, мне сказали, что какие-то продвижения в этом вопросе уже есть. Но конкретно ничего пока не известно», — приводит слова Костанцы издание «РБ Спорт».