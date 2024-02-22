Алдонин объяснил, почему казахи не едут в РПЛ

«Думаю, основным моментом здесь является отсутствие еврокубков — Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы. Тот же самый Бактиёр Зайнутдинов понятно, почему перешёл в Турцию — в целом, наверное, из-за возможности выступать в еврокубках», – приводит слова Алдонина Legalbet.kz.