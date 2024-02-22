Алдонин объяснил, почему казахи не едут в РПЛ

Алдонин: Казахи не едут в РПЛ из-за отсутствия Лиги чемпионов
Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин высказался о том, почему так мало игроков из Казахстана в РПЛ.
«Думаю, основным моментом здесь является отсутствие еврокубков — Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы. Тот же самый Бактиёр Зайнутдинов понятно, почему перешёл в Турцию — в целом, наверное, из-за возможности выступать в еврокубках», – приводит слова Алдонина Legalbet.kz.
Зайнутдинову 25 лет. С 2018 года он входит в состав сборной Казахстана, за которую успел сыграть в 34 матчах и отметиться 14 голами.
Алдонин – российский футболист, полузащитник. Заслуженный мастер спорта России (2005). Двукратный чемпион России (2005, 2006), пятикратный обладатель кубка России (2005, 2006, 2008, 2009, 2011).