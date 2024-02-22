«Пари НН» объявил о продлении контракта с Калинским
Николай Калинский подписал новый контракт с «Пари Нижний Новгород». Соглашение сторон рассчитано до 31 мая 2027 года.
«Рядом с ним всегда был его надежный соратник и партнер – Кирилл Гоцук. Именно в Нижнем родилась эта легендарная связка. Недаром болельщики на трибунах говорят: «Калинский подает – Гоцук забивает!» Даже на подписании контракта неразлучные друзья были вместе! За время, проведенное в команде, мастер «стандартов» стал настоящим любимцем нижегородских болельщиков. Пожелаем Николаю новых побед и забитых голов за «Пари Нижний Новгород»!" — написала клубная пресс-служба.
Николай Калинский играет за «Нижний Новгород» с 2020 года. Он вместе с клубом вышел из Первой лиги в РПЛ. Футболист провел за «Пари НН» 110 матчей, забив 21 мяч.
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