«Оренбург» не отпустил полузащитника в один из немецких клубов

— К Башичу был интерес от немецкого клуба, но после разговора со спортивным директором «Оренбурга» решили не трогать игрока в зимнее трансферное окно. У клуба нет сейчас интереса расставаться с ним, Ивана хотели бы сохранить до лета. Так что до конца сезона он на 100 процентов останется в «Оренбурге», а дальше уже будем смотреть, — приводит слова Идризовича «РБ Спорт».