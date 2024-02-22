«Оренбург» не отпустил полузащитника в один из немецких клубов

«Оренбург» не отпустил полузащитника Башича в один из немецких клубов, сообщил агент
Агент Асхат Идризович рассказал, что один из немецких клубов интересовался полузащитником «Оренбурга» Иваном Башичем, но руководство клуба РПЛ не захотело расставаться с игроком.
— К Башичу был интерес от немецкого клуба, но после разговора со спортивным директором «Оренбурга» решили не трогать игрока в зимнее трансферное окно. У клуба нет сейчас интереса расставаться с ним, Ивана хотели бы сохранить до лета. Так что до конца сезона он на 100 процентов останется в «Оренбурге», а дальше уже будем смотреть, — приводит слова Идризовича «РБ Спорт».
Башич перешел в «Оренбург» летом 2022 года из боснийского «Зриньски», подписав контракт до 2025 года. В текущем сезоне босниец провел за «Оренбург» 22 матча и забил 1 мяч.
После 18 туров «Оренбург» занимает 14 е место в турнирной таблице чемпионата России. Первый официальный матч в году команда Давида Деограсии проведет в Москве против ЦСКА 2 марта в рамках 19 го тура МИР РПЛ.