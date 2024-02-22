Судьям во Франции разрешат объяснять решения ВАР.

«ФИФА дала разрешение на эксперимент нескольким странам, в том числе Франции. Микрофоны будут включаться только в самых спорных эпизодах, которые рассматривают судьи. В свою очередь, мы выступаем за постоянную громкую связь. Но ФИФА шаг за шагом продвигается вперед. Кроме того, она хочет полностью освоить эту технологию и испытать ее на своих турнирах в определенных условиях, прежде чем она перейдет в другие соревнования.



Что касается Лиги 1, то, возможно, нам придется подождать до следующего сезона, чтобы не откладывать завершение этого финансового года. Но в конечном итоге все может произойти быстрее, потому что глава LFP Венсан Лабрюн и президенты клубов относятся к идее благосклонно. В марте состоится собрание президентов клубов – возможно, они это обсудят. Я думаю, идею поддерживает большинство клубов, если не все», – сказал Боргини.