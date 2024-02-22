«Рубин» арендовал сербского нападающего

Предыдущим клубом 22-летнего футболиста был сербский «Спартак Суботица». Вингер перешёл в «Рубин» на правах аренды сроком до конца нынешнего сезона. Соглашение будет включать в себя опцию выкупа. Биелович будет выступать в составе казанцев под 77-м игровым номером. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.