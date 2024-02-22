Московский ЦСКА арендует иранца Амира Риванди с правом выкупа. Как сообщает источник, в ближайшее время ЦСКА арендует левого защитника Амира Риванди из клуба третьей иранской лиги "КИА" с последующим правом выкупа.

Напомним, что после 18-ти сыгранных туров "армейцы" занимают восьмую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Краснодара" на десять очков. Московский клуб сыграл вничью 1:1 с "Ростовом" в первом матче плей-офф Кубка России. После зимней паузы подопечные Владимира Федотова сыграют с "Оренбургом" в рамках 19-го тура РПЛ.