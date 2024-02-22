Петржела назвал самого заслуженного футболиста России из ныне играющих

Петржела не считает Дзюбу самым заслуженным игроком России: «Самый заслуженный – Акинфеев. Образец трудолюбия и верности»
Властимил Петржела ответил на вопрос о самом заслуженном футболисте России.
– Является ли Дзюба самым заслуженным российским футболистом из тех, кто сейчас играет?
– Нет. Самый заслуженный – Акинфеев. Это образец трудолюбия, верности футболу и клубу. Молодежи надо брать с него пример», – сказал бывший главный тренер «Зенита».
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Петржела не считает Дзюбу самым заслуженным игроком России: «Самый заслуженный – Акинфеев. Образец трудолюбия и верности»
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