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Петржела не считает Дзюбу самым заслуженным игроком России: «Самый заслуженный – Акинфеев. Образец трудолюбия и верности»

Властимил Петржела ответил на вопрос о самом заслуженном футболисте России.

Петржела назвал самого заслуженного футболиста России из ныне играющих
© ФК "Зенит"

– Является ли Дзюба самым заслуженным российским футболистом из тех, кто сейчас играет?

– Нет. Самый заслуженный – Акинфеев. Это образец трудолюбия, верности футболу и клубу. Молодежи надо брать с него пример», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

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Властимил Петржела
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