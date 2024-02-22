Выяснилось, останется ли Фернандес в основной команде «Зенита»

Защитник «Зенита» Марио Фернандес продолжит играть в составе сине-бело-голубых, несмотря на то, что санкт-петербургский клуб исключил 33-летнего футболиста из основной заявки в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу «Зенита».

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По информации источника, защитник по-прежнему остаётся в общей сквозной заявке клуба. Это говорит о том, что Фернандес сможет выступать в чемпионате и Фонбет Кубке России в весенней части сезона.