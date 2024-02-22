По данным «Матч ТВ», полузащитник ЦСКА Константин Кучаев подписал контракт с «Пари НН», официально нижегородский клуб объявит о трансфере после того, как будут улажены все формальности с заявкой футболиста.

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Во вторник генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик Гусейнов заявил «Матч ТВ», что клуб ведет переговоры с ЦСКА о переходе 25 летнего Кучаева.

В четверг Кучаев заключил контракт с «Пари НН», соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Летом футболист станет свободным агентом без каких либо приоритетных опций у ЦСКА или «Пари НН». Полузащитник уже провел первую тренировку в составе новой команды. Официально о переходе Кучаева будет объявлено в ближайшие часы.