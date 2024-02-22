«Рубин» крупно проиграл «Родине» в матче на сборе в Турции

Казанский «Рубин» потерпел поражение от московской «Родины» в товарищеском матче на учебно тренировочном сборе в Турции.

Встреча в Анталье завершилась со счетом 4:1 в пользу команды Первой лиги. В составе «Родины» по два мяча забили Максим Турищев и Амур Калмыков, у «Рубина» отличился Мирлинд Даку. Команда Рашида Рахимова провела заключительный матч на сборах. «Рубин» в первом туре РПЛ после зимней паузы сыграет на выезде с «Краснодаром», игра состоится 2 марта.