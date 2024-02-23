Украинские клубы показали худший результат в еврокубках за последние 16 лет

В ночь на 23 февраля завершился ответный матч в рамках 1/16 Лиги Европы между «Марселем» и «Шахтёром». По сумме двух встреч французский клуб прошёл дальше. Таким образом, в еврокубковых турнирах не осталось ни одной украинской команды.

Таким образом, украинский чемпионат продолжит находиться на 18-м месте в таблице коэффициентов, из-за чего в сезоне-2025/2026 Украину в еврокубках будут представлять не пять, а четыре клуба. Это произойдёт в соответствии с сокращением еврокубковой квоты, а конкретно в Лиге чемпионов страну будет представлять лишь один клуб, а не два.