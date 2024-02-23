Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы

Стали известны все участники 1/8 финала футбольной Лиги Европы. В четверг прошли ответные матчи раунда плей офф, по итогам которых в 1/8 финала Лиги Европы пробились «Спортинг» (Португалия), «Бенфика» (Португалия), «Рома» (Италия), «Милан» (Италия), «Марсель» (Франция), «Спарта» (Прага, Чехия), «Карабах» (Азербайджан), «Фрайбург» (Германия).

Ранее напрямую в 1/8 финала турнира вышли победители групп: «Ливерпуль» (Англия), «Вест Хэм» (Англия), «Брайтон» (Англия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Аталанта» (Италия), «Вильярреал» (Испания), «Славия» (Прага, Чехия), «Байер» (Германия). Жеребьевка 1/8 финала турнира пройдет в пятницу в Ньоне (Швейцария), матчи пройдут 7 и 14 марта. Прямые трансляции матчей Лиги Европы смотрите на телеканалах холдинга «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.