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Переход Артура в «Зенит» стал самым дорогим в РПЛ зимой

В ночь с 22 на 23 февраля в России закрылось трансферное окно. Таким образом, отечественные клубы больше не смогут приобретать игроков. Исключение составляет подписание свободных агентов.

Стал известен самый дорогой зимний трансфер РПЛ этого сезона
© Газета.Ru

Самым дорогим приобретением российского клуба этой зимой стало подписание петербургским «Зенитом» бразильского нападающего Артура Гимарайнса. Сине-бело-голубые заплатили «Палмейрасу» за футболиста €15 млн.

На два миллиона меньше московский «Спартак» заплатил за костариканского нападающего Манфреда Угальде. Тройку самых дорогих трансферов зимы в российском футболе замыкает переход еще одного игрока в «Зенит» — Педро. Его подписание обошлось петербуржцам в €9 млн.

Матчи российского чемпионата возобновятся в начале марта. После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

В первом матче после рестарта сезона в РПЛ «Зенит» примет московский «Спартак», а «Краснодар» сыграет с идущим седьмым казанским «Рубином» дома.

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