Радимов: сборная не нужна Кокорину, и Кокорин не нужен сборной

«Для него футбол уже хобби. У него дом, машина. Он как то сам говорил, что заработал в российском футболе больше всех. Это недалеко от истины. Его все устраивает. После всех этих историй, которые произошли, дайте ему спокойно играть и жить. Он так и делает. Какая сборная? Зачем ему? Сборная не нужна Кокорину, и Кокорин не нужен сборной», — сказал Радимов.