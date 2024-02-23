Уткин предложил «Спартаку» подписать Дани Алвеса, которого приговорили к тюрьме

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин отреагировал на новость о том, что бывшего защитника каталонской «Барселоны» Дани Алвеса приговорили к 4,5 года тюрьмы по делу об изнасиловании. Уткин предложил московскому «Спартаку» подписать Алвеса, так как в составе красно-белых уже играет один приговорённый к тюрьме футболист — Квинси Промес.