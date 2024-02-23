Колосков заявил, что Аршавин не затерялся бы в Госдуме или РФС

«Аршавин не первый и не последний футболист, который может пойти у нас в политику. Что касается Андрея в Госдуме, то ему надо бы конкретно заняться работой в нашем футболе. Это известный человек, замечательный спортсмен и авторитет в футбольной среде. Аршавин точно бы не затерялся в руководящих должностях нашего футбола. Выбирать только ему: идти в Госдуму или РФС», — приводит слова Колоскова Sport24.