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Аршавин заявил об отсутствии планов идти в политику

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин не собирается строить политическую карьеру. Об этом он сообщил ТАСС.

Аршавин заявил об отсутствии планов идти в политику
© РИА Новости

"У меня? Нет", - ответил Аршавин на вопрос о политических амбициях.

21 февраля после церемонии открытия Игр будущего в Казани Аршавин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением создать отечественный футбольный симулятор, в котором можно будет играть за сборную России. После этого в ряде телеграм-каналов утверждалось о возможности начала Аршавиным политической карьеры.

Аршавину 42 года, сейчас он занимает пост заместителя генерального директора петербургского "Зенита" по спортивному развитию.

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