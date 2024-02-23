Аршавин заявил об отсутствии планов идти в политику

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин не собирается строить политическую карьеру. Об этом он сообщил ТАСС.

"У меня? Нет", - ответил Аршавин на вопрос о политических амбициях.

21 февраля после церемонии открытия Игр будущего в Казани Аршавин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением создать отечественный футбольный симулятор, в котором можно будет играть за сборную России. После этого в ряде телеграм-каналов утверждалось о возможности начала Аршавиным политической карьеры.