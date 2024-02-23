Юран объяснил, как собирается выиграть РПЛ

Главный тренер "Пари НН" Сергей Юран в очередном выпуске "Коммент.Шоу" заявил, что планирует выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ).
По его словам, для этого необходимо планомерно подходить к процессу построения команды.
"Я сказал то, что чувствую. Я дойду до этой вершины. Понятно, что у каждого амбициозного тренера есть максимальные задачи. У меня такая -- бороться за чемпионство. Я туда дойду. Понятно, что это зависит от бюджета команды. Много желаний руководства, но соизмерять-то нужно. Задачу о победе в чемпионате ставят клубы из первой пятерки. "Пари НН", думаю, в ближайшие два-три года", - заявил Юран.
После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Пари НН" занимает девятое место в турнирной таблице. Юран известен по работе в "Химках", "СКА-Хабаровске" и "Сибири". Он возглавил "Пари НН" в апреле 2023 года. Под его руководством команда избежала вылета в Первую лигу, обыграв в стыковых матчах "Родину".