Юран объяснил, как собирается выиграть РПЛ

"Я сказал то, что чувствую. Я дойду до этой вершины. Понятно, что у каждого амбициозного тренера есть максимальные задачи. У меня такая -- бороться за чемпионство. Я туда дойду. Понятно, что это зависит от бюджета команды. Много желаний руководства, но соизмерять-то нужно. Задачу о победе в чемпионате ставят клубы из первой пятерки. "Пари НН", думаю, в ближайшие два-три года", - заявил Юран.