В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка, по итогам которой стали известны все пары 1/8 финала Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На этой стадии итальянская «Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, встретится с португальским «Спортингом». Азербайджанский «Карабах», чьи ворота защищает Андрей Лунев, сыграет с немецким «Байером».

Остальные пары выглядят следующим образом: «Милан» — «Славия», «Фрайбург» — «Вест Хэм Юнайтед», «Бенфика» — «Рейнджерс», «Рома» — «Брайтон», «Марсель» — «Вильярреал», «Спарта» — «Ливерпуль».

Первые матчи 1/8 финала пройдут 7 марта. Ответные игры состоятся через неделю.