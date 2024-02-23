Футболист «Динамо» Карраскаль отказался от предложений бразильских клубов
Агент полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля Пабло Боселли рассказал, что футболист получал предложения продолжить карьеру в Бразилии, но принял решение остаться в России.
Карраскаль в 2022 году перешел из «Ривер Плейт» в ЦСКА, а в августе 2023 года колумбиец стал игроком «Динамо».
— У нас были предложения из Бразилии этой зимой. Но мы отказались просто потому, что Хорхе очень счастлив в России. РПЛ — отличная лига, южноамериканские игроки счастливы здесь.
Хорхе не так давно в «Динамо». Кроме того, его вызовы в сборную Колумбии также не позволили ему закрепиться. Эта часть сезона будет важна для него. Он провел хорошую предсезонку и покажет, на что способен на самом деле, — приводит слова Боселли Sport24.
В нынешнем сезоне Карраскаль провел за «бело голубых» 11 матчей в чемпионате России и не отметился результативными действиями. Его контракт с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2027 года.
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