Футболист «Динамо» Карраскаль отказался от предложений бразильских клубов

— У нас были предложения из Бразилии этой зимой. Но мы отказались просто потому, что Хорхе очень счастлив в России. РПЛ — отличная лига, южноамериканские игроки счастливы здесь.



Хорхе не так давно в «Динамо». Кроме того, его вызовы в сборную Колумбии также не позволили ему закрепиться. Эта часть сезона будет важна для него. Он провел хорошую предсезонку и покажет, на что способен на самом деле, — приводит слова Боселли Sport24.