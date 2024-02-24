Месси впервые стал самым популярным спортсменом в США

Нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси стал самым популярным спортсменом в США. Об этом свидетельствует исследование, проведённое компанией SSRS.

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В ходе исследования был проведён опрос среди американских поклонников спорта в возрасте от 12 лет и старше. Месси набрал 5% голосов жителей США, что стало больше, чем у других спортсменов.

Подчёркивается, что ранее футболист никогда не становился первым в данном исследовании. Подобное произошло первый раз в истории.

До аргентинского нападающего первое место в этом рейтинге удерживал баскетболист Майкл Джордан.