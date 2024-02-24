Тренер "Наполи" может наказать Кварацхелию из-за поведения

Новый тренер "Наполи" Франческо Кальцоне оказался недоволен поведением грузинского нападающего команды Хвичи Кварацхелии во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (1:1). Об этом сообщает издание Il Mattino.

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Футболист был раздосадован своей заменой по ходу игры и отказался пожать руку наставнику, что разозлило Кальцоне. Специалист провел беседу с Кварацхелией, в которой заявил о недопустимости такого поведения.

Теперь в клубе рассматривают возможность наложения штрафа на вингера, в качестве наказания Хвича может начать на скамейке запасных ближайший матч Серии А.

Экс-игрок "Рубина" Хвича Кварацхелия перешел в "Наполи" в июле 2022 года из "Динамо" (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже "Рубин" сообщил о приостановке контракта с футболистом.

В прошлом сезоне "Наполи" впервые за 33 года одержал победу в чемпионате Италии, а Кварацхелия провел 34 матча, отметившись 12 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Грузин стал вторым бомбардиром команды.