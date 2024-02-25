Игрок «Зенита» признался, что не был счастлив в команде в последнее время

Защитник сборной России и петербургского "Зенита", ныне выступающий на правах аренды за "Сочи", Дмитрий Чистяков рассказал, почему принял решение сменить команду. Его слова передает "Рейтинг букмекеров".
"Выбор у меня был, но он был небольшим. Я понимал, что мне нужно играть. Когда поступило предложение от "Сочи", сразу его принял. Мне хочется помочь как себе, так и команде вернуться на свой уровень. Этот клуб не заслуживает быть внизу, и я хочу чувствовать себя счастливым. В последнее время я не был по-футбольному счастлив, потому что играл не так много, у меня стали появляться травмы", - сказал Чистяков.
Чистяков выступает за "Зенит" с 2021 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник провел за сине-бело-голубых пять матчей, не отметившись результативными действиями.
До перехода в "Зенит" Чистяков выступал за "Ростов", "Тамбов", "Шинник" и армянскую "Мику".
В 2021 году Чистяков дебютировал за сборную России. Всего за национальную команду защитник провел четыре матча.
"Краснодар" ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился "Зенит", у которого на два очка меньше. Тройку замыкает "Динамо" (32 очка).