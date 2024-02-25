Игрок «Зенита» признался, что не был счастлив в команде в последнее время

"Выбор у меня был, но он был небольшим. Я понимал, что мне нужно играть. Когда поступило предложение от "Сочи", сразу его принял. Мне хочется помочь как себе, так и команде вернуться на свой уровень. Этот клуб не заслуживает быть внизу, и я хочу чувствовать себя счастливым. В последнее время я не был по-футбольному счастлив, потому что играл не так много, у меня стали появляться травмы", - сказал Чистяков.