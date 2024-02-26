Глушаков может перейти в армянский «Урарту»

Бывший полузащитник «Спартака», «Локомотива» и сборной России Денис Глушаков в ближайшее время может подписать контракт с армянским «Урарту». Футболист должен присоединиться к новой команде в ближайшие дни, информирует издание «Спорт-экспресс».

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Напомним, 37-летний Глушаков этой зимой покинул костромской «Спартак» и присоединился к «Ростову» для прохождения зимних учебно-тренировочных сборов. В первом матче Зимнего кубка РПЛ Валерий Карпин выпустил российского полузащитника на весь второй тайм встречи с «Шабаб Аль-Ахли» (3:1). Глушаков провёл с «Ростовом» два сбора, после чего клуб объявил об отъезде игрока.