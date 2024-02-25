Черчесов оценил шансы «Краснодара» в чемпионской гонке РПЛ

«Я не видел контрольных матчей «Краснодара», но они идут на первом месте и не один раз доказывали свою состоятельность. Составили достойную конкуренцию «Зениту». Если в первой части составили, то почему и сейчас не могут? Хотим мы или нет, перерыв большой, тонус теряется, кто то его приобретает, а кто то теряет. У нас единственная страна, которая имеет такой большой перерыв в чемпионате», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».