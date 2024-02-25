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Черчесов оценил шансы «Краснодара» в чемпионской гонке РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о борьбе «Зенита» и «Краснодара» в чемпионской гонке РПЛ.

Черчесов оценил шансы «Краснодара» в чемпионской гонке РПЛ
© Чемпионат.com

«Я не видел контрольных матчей «Краснодара», но они идут на первом месте и не один раз доказывали свою состоятельность. Составили достойную конкуренцию «Зениту». Если в первой части составили, то почему и сейчас не могут? Хотим мы или нет, перерыв большой, тонус теряется, кто то его приобретает, а кто то теряет. У нас единственная страна, которая имеет такой большой перерыв в чемпионате», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Напомним, после 18 туров чемпионата России по футболу «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице. На его счету 38 очков. Петербургский «Зенит» идёт вторым. Сине-бело-голубые заработали 36 очков за 18 матчей РПЛ.

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