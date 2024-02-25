Черчесов просил футболистов польской "Легии" учить русский язык

"В "Легии" я собрал игроков, спросил, понмнят ли они пресс-конференцию, где я пообещал учить польский язык, - сказал Черчесов. - Так вот, потом я им сказал, кто по-русски говорить не будет, тот играть не будет. Понятно, что они русский язык не учили, но на поле выходили, но я им показал, что в раздевалке они должны были подстраиваться под меня, а на пресс-конференции - я под них. Все встали в строй и дружно пошли тренироваться".