Слуцкий выиграл первый трофей в Китае

«Шанхай Шеньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, выиграл Суперкубок Китая, одолев «Шанхай Порт».

Встреча завершилась со счетом 1:0. Для Слуцкого этот трофей стал первым на посту главного тренера китайской команды.

«Шанхай Порт» — лидер турнирной таблицы текущего сезона и действующий чемпион Китая. Подопечные Слуцкого после 30 матчей набрали 52 очка и идут на пятом месте, отставая от первой строчки на 11 баллов.

Российский специалист возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды привел команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

С 2015 по 2016 год Слуцкий возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда заняла четвертое место в своей группе на чемпионате Европы в 2016 году, после чего он покинул свой пост.