Юран отказался вернуться в «Химки»

Главный тренер «Пари Нижнего Новгорода» Сергей Юран заявил, что больше не вернется в «Химки».

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«Пойду ли, если «Химки» еще раз позовут? Нет», – приводит слова Юрана bobsoccer.ru.

Юран тренировал «Химки» в 2008, 2020 и 2022 годах. В 2008 году он выполнил задачу по сохранению клуба в РПЛ, заняв 14-е место. Однако он был уволен в связи с окончанием контракта. По словам Юрана, в случае сохранения места в Премьер-лиге 1 декабря должен был вступить в силу другой контракт — сроком на два года.

В сезоне 2020/21 Юран вывел «Химки» в финал Кубка России, где команда уступила «Зениту» (0:1). Однако в августе 2021 клуб прекратил сотрудничество с тренером.