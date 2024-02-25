Юран отказался вернуться в «Химки»
Главный тренер «Пари Нижнего Новгорода» Сергей Юран заявил, что больше не вернется в «Химки».
«Пойду ли, если «Химки» еще раз позовут? Нет», – приводит слова Юрана bobsoccer.ru.
Юран тренировал «Химки» в 2008, 2020 и 2022 годах. В 2008 году он выполнил задачу по сохранению клуба в РПЛ, заняв 14-е место. Однако он был уволен в связи с окончанием контракта. По словам Юрана, в случае сохранения места в Премьер-лиге 1 декабря должен был вступить в силу другой контракт — сроком на два года.
В сезоне 2020/21 Юран вывел «Химки» в финал Кубка России, где команда уступила «Зениту» (0:1). Однако в августе 2021 клуб прекратил сотрудничество с тренером.
В третий раз «Юран» возглавил «Химки» в марте 2022 года. Он сохранил прописку клуба в РПЛ. Он был уволен на старте сезона 2022/23, несмотря на то, что клуб набрал семь очков в четырех турах РПЛ.