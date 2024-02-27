12 россиян сыграли в Европе в выходные. Чем они отметились?

Пруцев забил, Оздоев отдал голевой пас, а Игнатьев оформил первое результативное действие в Сербии.

© Чемпионат.com

Продолжаем обзор выступлений российских футболистов за рубежом. На этот раз рассказываем, как они проявили себя в матчах с 23 по 25 февраля.

Чемпионат.com

Александр Головин («Монако», Франция)

Монегаски поднялись на третье место в Лиге 1, но победа над «Лансом» далась команде очень тяжело. К 30-й минуте гости вели 2:0, а потом растеряли преимущество. Наверное, фанаты «Монако» уже привыкли к таким фокусам, но на этот раз у истории был хеппи-энд. Такуми Минамино на 90+2-й минуте втащил команду в топ-3. Правда, не факт, что «Монако» задержится там надолго, ведь впереди домашняя игра с «ПСЖ».

Головин отыграл с первой и до последней минуты. Он совершил 60 касаний мяча, отдал 73% точных передач (30 из 41), три раза успешно применил дриблинг (всего было четыре попытки), заработал один фол и сам нарушил правила один раз. А ещё у него один перехват, два отбора и 18 потерь. Оценка от портала SofaScore — 7,1. В последних 12 турах Александр забил всего один мяч. Правда, два матча он пропустил из-за перебора карточек.

Алексей Миранчук («Аталанта», Италия)

С одной стороны, «Аталанта» продлила серию без поражений в Серии А до восьми матчей. С другой — потеряла важные очки в борьбе за топ-4. «Болонья» уже вышла на чистое четвёртое место, но у «Аталанты» есть один матч в запасе. Впрочем, взять три очка в перенесённой игре будет трудно, ведь 28 февраля команду Джан Пьеро Гасперини ждёт гостевая встреча с «Интером».

Миранчук в третий раз в сезоне сыграл против «Милана». В первом круге он отдал голевую передачу, а в кубковой встрече заработал пенальти, с которого «Аталанта» оформила победный гол. На этот раз Алексей отыграл 63 минуты и ушёл с поля без результативных действий. В целом россиянин смотрелся не так ярко. Он получил от SofaScore оценку 6,7 — хуже только у трёх игроков стартового состава «Аталанты». Алексей 25 раз коснулся мяча, отдал 11 точных передач из 13, сделал один ключевой пас, допустил восемь потерь владения, заработал два фола и выполнил один перехват.

Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания)

«Реал Сосьедад» отыграл в 2024 году восемь матчей в чемпионате Испании. Сколько выиграл? Всего два (оба — на выезде). А дома клуб из Сан-Себастьяна не побеждал с 26 ноября 2023 года, то есть три месяца. Как вам такое? Попасть в Лигу чемпионов теперь поможет только чудо, ведь отставание от четвёртой строчки составляет 12 очков. А сам «Сосьедад» скатился уже на седьмое место.

Захарян отыграл 72 минуты и получил повреждение. Правда, обошлось без серьёзной травмы. Арсен получил от платформы SofaScore 6,7 балла — пятый показатель среди футболистов стартового состава «Реала Сосьедад». Он 40 раз коснулся мяча, отдал 74% точных передач (20 из 27), нанёс два удара (ни одного в створ), попал в каркас ворот. А ещё у россиянина 12 потерь владения, три совершённых фола, один заработанный и два выигранных единоборства из четырёх.

Магомед Оздоев (ПАОК, Греция)

Оздоев на этот раз остался вне стартового состава. Его выпустили на поле на 63-й минуте, когда команда россиянина «горела» 0:1. После выхода Магомеда ПАОК выиграл отрезок со счётом 3:0, а сам полузащитник отметился голевой передачей. Благодаря этой победе клуб поднялся на чистое второе место в чемпионате. А отставание от АЕКа составляет всего одно очко.

За 27 минут Оздоев совершил 27 касаний мяча, отдал 90% точных передач (18 из 20), дважды нарушил правила. А ещё у него три потери владения и один отбор. Перформанс Оздоева портал SofaScore оценил в 6,8 балла. К слову, для Магомеда это первая голевая передача в нынешнем розыгрыше чемпионата Греции.

Александр Кокорин («Арис», Кипр)

На Кипре стартовала вторая фаза чемпионата. Шесть лучших команд по итогам первого этапа проведут мини-турнир в два круга с учётом очков, набранных ранее. 1-й тур второго этапа сложился для «Ариса» неудачно, а Кокорин заработал оценку 7,0 и занял четвёртое место по этому показателю среди всех футболистов стартового состава клуба из Лимасола.

У россиянина следующая статистика: четыре удара (0 — в створ), 26 касаний мяча, 86% точных передач, три потери владения, два фола, два заработанных фола, два офсайда, два отбора мяча. «Арис» сохранил второе место в таблице, но отстаёт от лидера уже на четыре очка.

Как сыграли другие россияне?

Магомед-Шапи Сулейманов отыграл все 90 минут в матче с «Волосом» (2:0). Футболист «Ариса» завершил встречу без результативных действий, а его команда набрала три очка.

Роман Нойштедтер отыграл 77 минут за «Вестерло» в матче чемпионата Бельгии с «Сент-Трюйденом». Его команда занимает 10-е место в таблице.

Защитник «Эйпена» Александр Филин появился в стартовом составе команды на матч с «Серкль Брюгге». Он отыграл с первой и до последней минуты, однако его команда снова проиграла. Сейчас «Эйпен» находится на предпоследней строчке.

«Маккаби» из Хайфы разнёс на выезде «Ашдод» (5:0), а Даниил Лесовой вышел на поле на 59-й минуте. Любопытно, что к тому моменту его команда уже забила пять мячей.

Поздравляем Ивана Игнатьева с первым результативным действием в составе сербского «Железничара». Россиянин вышел на поле на 64-й минуте, а на 89-й оформил ассист. Его команда превратила 0:3 в 2:3, но до полноценного камбэка дело не дошло.

Вратарь «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин вышел в основе на матч с «Кифисией». Хозяева не удержали победу, а мяч в ворота россиянина отправил одноклубник.

«Целе» проиграл в чемпионате Словении, но по-прежнему занимает первое место. Ближайший преследователь «Олимпия» отстаёт на семь очков. Егор Пруцев вышел на замену в перерыве и забил свой третий мяч в чемпионате Словении. Он сделал это на 86-й минуте, что не спасло «Целе» от поражения.

Россияне, не сыгравшие в выходные

Привычная картина: Денис Черышев не принимал участия в матче «Венеции». А его команда занимает второе место в Серии В.

Далер Кузяев снова не играл из-за дисквалификации. Он пропустил уже третий матч подряд, и каждый из них завершился для «Гавра» поражением. Кстати, бан Далера рассчитан ещё на одну игру.