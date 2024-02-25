Зарема заявила, что в «Спартаке» гнобят российского футболиста

«В «Спартаке» всегда надо кого-то гнобить футбольной общественности. Место Коли Рассказова теперь занял Маслов. C точки зрения бизнеcа, он все сделал правильно, c футбольной тоже. Он же не в «Крылья Советов» не ушел к грамотному тренеру, который запускает и перезапускает карьеры.



С учетом реалий, в которых оказался российский футбол, уходить в чемпионат, который еще хуже нашего, так себе перспектива для перезапуска карьеры. В «Спартаке» медицинская служба, диагностика, реабилитологи», — заявила Салихова.