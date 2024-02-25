«Вулверхэмптон» с минимальным счётом обыграл «Шеффилд Юнайтед»

Завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вулверхэмптон» и «Шеффилд Юнайтед». Команды играли на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дарреном Бондом. «Вулверхэмптон» одержал победу со счётом 1:0.