«Наполи» упустил победу в матче Серии А с «Кальяри»

Завершился матч 26-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Кальяри» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Лукой Пайретто. Итоговый результат — 1:1.

На 66-й минуте отличился нападающий «Наполи» Виктор Осимхен. Ему ассистировал Джакомо Распадори. Хозяева отыгрались усилиями ангольского нападающего Зиту Лувумбу на 90+6-й минуте. Голевая передача на счету Альберто Доссены.