Личка оценил зимние трансферы «Зенита»

«Зенит» купил Артура за 18 миллионов евро — топового игрока. Если бы мне его предложили, я бы тоже не отказался. Нино — сильный центральный защитник. Я его знал еще раньше по «Флуминенсе». «Зенит» взял двух хороших футболистов, клуб может себе позволить делать такие трансферы. У «Динамо» тоже всё хорошо с финансами, но нам купить еще двух игроков за € 25 млн — очень тяжело», — приводит слова Лички издание «Спорт-экспресс».