Камера разбила лицо судье на матче чемпионата Испании

Помощница арбитра Гуадалупе Поррас, работавшая на матче «Бетис» — «Атлетик» в 26-м туре чемпионата Испании по футболу, покинула поле на носилках после того, как разбила лицо, столкнувшись с телевизионной камерой. Об этом сообщает Marca.

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Матч прошел на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и завершился со счетом 3:1 в пользу «Бетиса».

Инцидент с Поррас произошел на 13-й минуте матча. После гола в исполнении игрока «Бетиса» ассистентка столкнулась с камерой, находившейся на кромке поля. Она получила рассечение на лице. Медицинская бригада оказала ей помощь на поле, а затем унесла на носилках. Ее заменил резервный судья Нестор Ольгерас.

В следующем туре «Бетис» в гостях сыграет с мадридским «Атлетико», а «Атлетик» на своем поле сразится с «Барселоной». Оба матча пройдут 3 марта.