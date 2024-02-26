Роналду показал непристойный жест болельщикам «Аль-Шабаба»

Отметим, что это уже не первый подобный инцидент с участием Роналду в Саудовской Аравии. В апреле прошлого года он также показал непристойный жест, когда шёл к трибуне после поражения в матче с «Аль-Хилялем» (0:2). А ранее в этом месяце Криштиану подобрал шарф «Аль-Хиляля», брошенный ему с трибун, засунул его в свои шорты, а затем выбросил на трибуну. Это произошло после поражения «Аль-Насра» в товарищеском матче с «Аль-Хилялем» (0:2).