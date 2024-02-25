$92.75+0.31100.44+0.55
Войти в почту

“Интер” благодаря дублю Лаутаро разгромил “Лечче” в 26-м туре Серии А

“Интер” обыграл “Лечче” в 26-м туре чемпионата Италии по футболу.

“Интер” благодаря дублю Лаутаро разгромил “Лечче” в 26-м туре Серии А
© globallookpress.com

25 февраля “Интер” провел очередной матч чемпионата Италии. В рамках 26-го тура первенства он на выезде сыграл против “Лечче”. Миланский клуб добыл победу со счетом 4:0. В составе “нерадзурри” голами отметились Лаутаро Мартинес (дубль), Стефан Де Врей и Давид Фраттези.

“Интер” с 66 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А. “Лечче” с 24 очками идет 14-м.

Футбол