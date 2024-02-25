“Интер” благодаря дублю Лаутаро разгромил “Лечче” в 26-м туре Серии А

25 февраля “Интер” провел очередной матч чемпионата Италии. В рамках 26-го тура первенства он на выезде сыграл против “Лечче”. Миланский клуб добыл победу со счетом 4:0. В составе “нерадзурри” голами отметились Лаутаро Мартинес (дубль), Стефан Де Врей и Давид Фраттези.