“Интер” благодаря дублю Лаутаро разгромил “Лечче” в 26-м туре Серии А
“Интер” обыграл “Лечче” в 26-м туре чемпионата Италии по футболу.
25 февраля “Интер” провел очередной матч чемпионата Италии. В рамках 26-го тура первенства он на выезде сыграл против “Лечче”. Миланский клуб добыл победу со счетом 4:0. В составе “нерадзурри” голами отметились Лаутаро Мартинес (дубль), Стефан Де Врей и Давид Фраттези.
“Интер” с 66 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А. “Лечче” с 24 очками идет 14-м.