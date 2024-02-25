Алессио Дионизи уволен с поста главного тренера «Сассуоло»

Итальянский клуб «Сассуоло» уволил Алессио Дионизи с поста главного тренера. Об этом сообщает пресс служба команды.

Исполнять обязанности главного тренера будет Эмилиано Бигике, который ранее работал с молодежной командой.

Дионези возглавил «Сассуоло» 1 июля 2021 года. За это время он провёл у руля команды 107 матчей. В них «Сассуоло» одержал 32 победы и потерпел 50 поражений, 20 игр завершились вничью.