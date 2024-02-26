Агент Кварацхелии прокомментировал информацию об интересе к игроку «Барселоны» и «ПСЖ»

«Барселона» и «ПСЖ»? Конечно, предложения по Хвиче от топ-клубов есть. Посмотрите на него! Как может не быть предложений? В мае будет понятно больше», — сказал Джугелия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.