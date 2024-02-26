Команда из ЛНР может подать заявку в ФНЛ

Министр спорта ЛНР заявил, что одна из команд республики может подать заявку в ФНЛ
Министр спорта Луганской народной республики (ЛНР) Олег Шеренешев рассказал, что республика планирует заявить свою команду для участия в турнирах ФНЛ. При этом он отметил, что «базовый клуб» ЛНР будет определяться по спортивному принципу.
«Мы развиваемся поступательно. Но мы с амбициями. «Заря» всегда была в украинской вышке, в призерах, чемпион Советского Союза, играла в Лиге Европы. Мы рассматриваем вариант с заявкой команды в ФНЛ.
«Заря» будет базовым клубом для ЛНР? В этом году у нас лидером является луганское «Динамо». Но «Заря» — один из клубов, который может представлять наш регион, а дальше покажет спортивный принцип», — приводит слова Шеренешева «Матч ТВ».
Напомним, ранее о планах попасть в структуру ФНЛ заявляли представители крымских клубов.