$92.75+0.31100.44+0.55
Войти в почту

Министр спорта ЛНР заявил, что одна из команд республики может подать заявку в ФНЛ

Министр спорта Луганской народной республики (ЛНР) Олег Шеренешев рассказал, что республика планирует заявить свою команду для участия в турнирах ФНЛ. При этом он отметил, что «базовый клуб» ЛНР будет определяться по спортивному принципу.

Команда из ЛНР может подать заявку в ФНЛ
© РИА Новости

«Мы развиваемся поступательно. Но мы с амбициями. «Заря» всегда была в украинской вышке, в призерах, чемпион Советского Союза, играла в Лиге Европы. Мы рассматриваем вариант с заявкой команды в ФНЛ.

«Заря» будет базовым клубом для ЛНР? В этом году у нас лидером является луганское «Динамо». Но «Заря» — один из клубов, который может представлять наш регион, а дальше покажет спортивный принцип», — приводит слова Шеренешева «Матч ТВ».

Напомним, ранее о планах попасть в структуру ФНЛ заявляли представители крымских клубов.

Футбол
Динамо
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости