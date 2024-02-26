Команда из ЛНР может подать заявку в ФНЛ

«Мы развиваемся поступательно. Но мы с амбициями. «Заря» всегда была в украинской вышке, в призерах, чемпион Советского Союза, играла в Лиге Европы. Мы рассматриваем вариант с заявкой команды в ФНЛ.



«Заря» будет базовым клубом для ЛНР? В этом году у нас лидером является луганское «Динамо». Но «Заря» — один из клубов, который может представлять наш регион, а дальше покажет спортивный принцип», — приводит слова Шеренешева «Матч ТВ».