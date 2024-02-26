Судьи матчей РПЛ и КР будут объявлять свои решения после вмешательства VAR

Судьи, которые будут обслуживать матчи чемпионата и Кубка России по футболу, начнут объявлять решения, принятые после вмешательства системы видеопомощи арбитрам (VAR), сообщает пресс служба Российского футбольного союза (РФС).

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РФС присоединился к эксперименту, который проводят Международная федерация футбола (ФИФА) и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB). Арбитров можно будет услышать как на стадионе, так и в телетрансляции уже в весенней части сезона 2023/24.

Как отмечается, рефери будут объявлять о своём решении в случае просмотра спорных эпизодов на мониторе у поля, а также когда видеоассистент арбитра фиксирует положение «вне игры» или определяет, где были нарушены правила — в штрафной площади или за её пределами.