Ионов рассказал, что мог отправиться в азиатский чемпионат перед переходом в «Урал"
Российский полузащитник Алексей Ионов рассказал, что мог отправиться в азиатский чемпионат до того, как подписал контракт с футбольным клубом «Урал».
«Как я пережил последний трансферного окна? Ну, в общем, я должен был, планировал, так скажем, уезжать в Азию, в другую конфедерацию играть далеко-далеко. И в последний день, благодаря Григорию Викторовичу [Иванову] и Виктору Михайловичу [Гончаренко], я остановился на границе Европы и Азии, в Екатеринбурге, в славном городе.
Поэтому, пользуясь случаем, передаю всем привет болельщикам и буду рад видеть их на стадионах и радовать своей игрой. Хочу ещё раз сказать спасибо президенту и главному тренеру за то, что благодаря им это произошло», — сказал Ионов в интервью пресс-службе «Урала».
Чемпионат.com: главные новости