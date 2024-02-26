Экс-полузащитник сборной России поделился впечатлениями от перехода в «Урал»

«Впечатления замечательные. Первый день принёс массу положительных эмоций. Успел провести тренировку, поэтому только положительные эмоции у меня», — сказал Ионов в в видео на клубном YouTube-канале «Урала».

За «Урал» 35-летний Ионов будет выступать под 11-м игровым номером. Напомним, 12 декабря 2023 года стало известно об уходе Алексея из «Ростова». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 14 матчах за жёлто-синих в чемпионате России по футболу и отметился одной результативной передачей. Также на его счету три встречи в Фонбет Кубке России.